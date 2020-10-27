Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19
Мир
РФ поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на ресурсы Луны
Мир
Баку заявил о праве уничтожать любые угрожающие его территории военные объекты
Общество
В Москве не будут закрывать ночные клубы и бары
Общество
В Ростове-на-Дону уволили начальника горздрава
Сюжет:

Лукашенко обвинил протестующих в террористических действиях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Об этом заявил во вторник, 27 октября, президент страны Александр Лукашенко.

Бунт обещанный: как в Белоруссии проходит день всеобщей забастовки
Данные о стачках на заводах противоречивы

Он отметил, что протестующие пересекли красную черту по многим направлениям, передает «БелТА».

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов! Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — подчеркнул Лукашенко на совещании по подготовке к Шестому Всебелорусскому народному собранию.

Он уточнил, что организаторы протестов в Белоруссии по методичке цветных революций уже прошли семь-восемь этапов.

«Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — сказал Лукашенко.

Ранее, 26 октября, стало известно, что на протестных акциях в Белоруссии задержали более 580 человек.

В понедельник, 26 октября, на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители проводили в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике начнется общенациональная забастовка. Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020