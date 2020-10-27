Лукашенко обвинил протестующих в террористических действиях

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Об этом заявил во вторник, 27 октября, президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что протестующие пересекли красную черту по многим направлениям, передает «БелТА».

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов! Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — подчеркнул Лукашенко на совещании по подготовке к Шестому Всебелорусскому народному собранию.

Он уточнил, что организаторы протестов в Белоруссии по методичке цветных революций уже прошли семь-восемь этапов.

«Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — сказал Лукашенко.

Ранее, 26 октября, стало известно, что на протестных акциях в Белоруссии задержали более 580 человек.

В понедельник, 26 октября, на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители проводили в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике начнется общенациональная забастовка. Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа — со дня президентских выборов. Сторонники оппозиции выражают несогласие с победой действующего президента Александра Лукашенко.