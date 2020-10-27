Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19
Интернет
Роскомнадзор заявил о цензуре российских СМИ со стороны Facebook, Twitter и Youtube
Общество
Глава минздрава Ростовской области покинула должность
Общество
В Москве не будут закрывать ночные клубы и бары
Мир
Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства с НАТО

Песков уточнил возможность встречи Путина и Нурмагомедова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 27 октября.

Последний полет Орла: Хабиб «задушил» Гэтжи и завершил карьеру
Президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом, эксперты считают его уход невосполнимой потерей для MMA

«Президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они встретятся», — уточнил Песков.

Он добавил, что точная дата встречи президента со спортсменом пока не известна.

24 октября Нурмагомедов во втором раунде боя с американским бойцом Джастином Гэтжи удушающим приемом победил его и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

С победой россиянина поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи».

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020