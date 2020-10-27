Песков уточнил возможность встречи Путина и Нурмагомедова

Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 27 октября.

«Президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они встретятся», — уточнил Песков.

Он добавил, что точная дата встречи президента со спортсменом пока не известна.

24 октября Нурмагомедов во втором раунде боя с американским бойцом Джастином Гэтжи удушающим приемом победил его и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

С победой россиянина поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи».

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.