В Москве не будут закрывать ночные клубы и бары после рекомендации Роспотребнадзора об ограничении работы общепита с 23:00 до 06:00. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

По ее словам, система чекинов в таких заведениях города справляется со своей задачей.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей», — цитирует ее «РИА Новости».

Пенькова также отметила, что в настоящий момент в столице наблюдается значительное снижение темпов прироста новых случаев коронавируса, поэтому дополнительные меры по закрытию каких-либо секторов экономики будут излишними.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором рекомендовал главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, а именно с 23:00 до 6:00.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе за прошедшую неделю темпы по выявляемости коронавируса снизились в 10 раз. Также, по словам градоначальника, динамика загрузки коечного фонда уменьшилась в пять раз. Он отметил, что таким результатам способствуют введенные в столице меры против коронавируса.

За день до этого Собянин заявил, что последние две недели дают надежду на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве.

В столице на фоне роста заболеваемости коронавирусом был введен ряд предупредительных мер, в том числе приостановлен льготный проезд для пенсионеров, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьники с 6-го по 11-й класс учатся дистанционно. В ночных клубах и барах столицы действует система идентификации посетителей по QR-коду.

В городе с начала распространения инфекции зафиксировано 405 352 случая COVID-19, выздоровели 296 474 человека, скончались 6503 пациента.

В России подтвержден тестами 1 547 774 случая заболевания, в том числе более 16,5 тыс. за последние сутки. Зарегистрировано 26 589 летальных исходов, вылечился 1 158 940 человек.