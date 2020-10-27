Роспотребнадзор рекомендовал ограничить работу заведений общепита ночью

Роспотребнадзор рекомендовал запретить в России проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 6:00», — говорится в документе.

Кроме того, постановлением предписывается усилить режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси и иных местах массового пребывания людей.

Запрет на проведение развлекательных мероприятий в ночное время уже действует в Московской области. Соответствующее постановление 15 октября подписал глава региона Андрей Воробьев.

Также на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве был введен ряд предупредительных мер, в частности, в ночных клубах и барах города начала действовать система идентификации посетителей по QR-коду.

По данным портала стопкоронавирус.рф в России на утро вторника зарегистрировано 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 человек, выздоровели 1 146 096 пациентов.

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