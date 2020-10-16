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В Московской области не будут закрывать рестораны и бары

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В Московской области не будут закрываться бары и рестораны, там запретят проведение развлекательных мероприятий в ночное время из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пятницу, 16 октября, в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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«Бары, кафе, рестораны не закроют в Подмосковье, но лишь запретят с 00.00 до 8.00 часов проводить там любые увеселительные мероприятия», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым с 17 октября в регионе с 00:00 до 08:00 запрещается посещение развлекательных заведений, передает RT.

В тот же день сообщалось, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы введут систему идентификации посетителей по QR-коду. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, с указанной даты доступ работников и посетителей в открытые с 0:00 до 6:00 заведения будет возможен при условии регистрации номера телефона. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

Уникальные QR-коды для регистрации посетителей получили более 200 ночных развлекательных заведений Москвы, уточняет телеканал «Звезда».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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