В Московской области не будут закрывать рестораны и бары

В Московской области не будут закрываться бары и рестораны, там запретят проведение развлекательных мероприятий в ночное время из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в пятницу, 16 октября, в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Бары, кафе, рестораны не закроют в Подмосковье, но лишь запретят с 00.00 до 8.00 часов проводить там любые увеселительные мероприятия», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым с 17 октября в регионе с 00:00 до 08:00 запрещается посещение развлекательных заведений, передает RT.

В тот же день сообщалось, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы введут систему идентификации посетителей по QR-коду. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, с указанной даты доступ работников и посетителей в открытые с 0:00 до 6:00 заведения будет возможен при условии регистрации номера телефона. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

Уникальные QR-коды для регистрации посетителей получили более 200 ночных развлекательных заведений Москвы, уточняет телеканал «Звезда».

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