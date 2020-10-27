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В Счетной палате оценили изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

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По мнению Счетной палаты, изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует увеличение прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в заключении СП к проекту бюджетного Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 и плановый период 2022–2023 годы, опубликованном 26 октября на сайте Госдумы.

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За счет изменения методики ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан не будет обеспечен, говорится в документе. В Счетной палате утверждают, что если ПМП в регионе не меняется на протяжении нескольких лет, то пенсионные выплаты в новом году могут уменьшиться по сравнению с предыдущим.

«Так, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 субъектах Российской Федерации , из них девять субъектов Российской Федерации , в которых размер ПМП не менялся с 2018 года. В результате в этих 24 субъектах Российской Федерации, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей ФСД (федеральная социальная доплата. — Ред.) составило от 0 до 10 рублей», — говорится документе.

В 2021 году размер ПМП останется без изменений в 18 регионах страны, в 15 из которых он останется неизменным уже третий год подряд, отметили в СП.

С 2021 года будет изменена методичка расчета прожиточного минимумуа, в том числе для пенсионеров. Он составит 86% от величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. По данным Минтруда, ПМП в следующем году, в среднем составит 10 022 рубля, пишет ТАСС.

Ранее, 20 октября, стало известно, что правительство России направит 12 регионам почти 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам. Региональные социальные доплаты получат неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан.

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