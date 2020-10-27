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Семь человек погибли и около 70 пострадали при взрыве в семинарии в Пакистане

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Взрыв произошел в семинарии в пакистанском городе Пешавар. В результате ЧП погибли не менее семи человек и еще около 70 пострадали. Большинство из них студенты, сообщает во вторник, 27 октября, издание The Dawn со ссылкой на данные медиков.

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Мохаммад Асим — официальный представитель местного госпиталя Lady Reading, в который были доставлены погибшие и раненые, заявил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. В медучреждении объявлено ЧП, добавил он.

Местные правоохранители подтвердили факт взрыва в семинарии. Так, старший суперинтендант полиции Мансур Аман сообщил, что, по предварительным данным, в здании учебного заведения сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

В свою очередь, пакистанский высокопоставленный полицейский Вакар Азим сообщил AFP, что взрыв произошел во время занятий по Корану.

По его словам, сумку с бомбой принесли в лекционный зал заранее. При этом сделавший это человек покинул помещение до взрыва.

В августе на митинге в пакистанском городе Карачи при взрыве гранаты получили ранения по меньшей мере 39 человек. По словам правоохранителей, два человека на мотоцикле бросили гранату около главного грузовика на митинге. Большинство пострадавших получили легкие ранения, только один находится в критическом состоянии. Кроме того, в результате взрыва были выбиты стекла у находившихся поблизости автомобилей.

Митинг был организован запрещенной в РФ организацией «Джамаат-и-Ислами» по случаю первой годовщины отмены Индией особого статуса северного штата Джамму и Кашмир, на который претендует Пакистан.

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