Власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир

Нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир, что превращает этот северный район в союзную территорию с урезанными правами, пишет Hindustan Times.

Во вторник, 6 августа, в ходе голосования более 350 депутатов поддержали инициативу президента республики, который накануне подписал указ об отмене особого статуса штата, закрепленного статьей Конституции страны. Против данного решения выступили всего 72 парламентария.

Таким образом, Джамму и Кашмир станет союзной территорией, которая в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством. Таким же статусом будет наделена историческая область Ладакх, уже бывшего штата.

5 августа глава государства Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи Конституции Индии. До представления документа в штат Джамму и Кашмир были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков. По данным местных СМИ, в некоторых районах заблокирован Интернет, отменены занятия в учебных заведениях. Туристов призывают покинуть Кашмирскую долину.

Большинство населения этого штата составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость Джамму и Кашмир или присоединение его к Пакистану, с которым у Индии в этом районе нет официальных границ, армии двух государств разделяет линия контроля.

Так, в середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по крупнейшему лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот в Пакистане. В ответ Исламабад ударил по военным объектам в Джамму и Кашмире, сбил два индийских самолета и взял в заложники как минимум одного пилота. В июне столкновения возобновились.