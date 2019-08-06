Политолог оценил шансы на войну между Индией и Пакистаном

Решение Индии отозвать специальный статус у штата Джамму и Кашмир не приведет к полномасштабному конфликту между Индией и Пакистаном, заявил «Известиям» вице-президент индийского исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Накануне, 5 августа, правительство Индии объявило о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом.

«Сейчас Пакистан мало что может, кроме громких фраз. Экономика у них развивается медленно, они во многом зависят от того, что дает Китай», — сказал Нандан Унникришнан.

По словам политолога, Пакистан попытается поднять этот вопрос в ООН и попросит американцев вмешаться.

«Моменты напряжения на границе тоже будут, но они вряд ли перейдут в войну или особо обострят отношения с Пакистаном», — подчеркнул индийский эксперт.

При этом он не предвидит и особого всплеска выступлений в самом Джамму и Кашмире. Дело в том, что в район заранее были введены свыше 10 тыс. индийских военных, поэтому выйти на улицы из местного населения вряд ли кто решится.

В то же время он отметил, что держать войска в напряжении бесконечно долго не получится.

Штат Джамму и Кашмир расположен на севере Индии. Его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Индия наделила Джамму и Кашмир статусом штата, который давал территории особую автономию и власть. В частности, штат имел собственный флаг, большинство федеральных законов должны были быть одобрены местной ассамблеей, жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю.

В середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по крупнейшему лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот в Пакистане. В ответ Исламабад ударил по военным объектам в Джамму и Кашмире, сбил два индийских самолета и взял в заложники как минимум одного пилота. В июне столкновения возобновились.