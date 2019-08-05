В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир. Об этом пишет «РИА Новости» 5 августа.

«Учитывая ситуацию с внутренней безопасностью, которая усугубляется трансграничным терроризмом, в существующем штате Джамму и Кашмир, для Джамму и Кашмира создается отдельная союзная территория. У союзной территории Джамму и Кашмир будет законодательный орган», — заявил министр.

Документ подписал президент Рам Натх Ковинд. Так как большинство депутатов нижней палаты парламента принадлежит правящей Индийской народной партии, решения правительства зачастую получают одобрение законодательного органа.

До представления документа в штат были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков — глава Народно-демократический партии Джамму и Кашмира Мехбооба Муфти, глава оппозиции штата Омар Абдулла и лидер партии «Народная конференция Джамму и Кашмира» Саджад Лоне.

По данным местных СМИ, в некоторых районах заблокирован Интернет, отменены занятия в учебных заведениях. Туристов призывают покинуть Кашмирскую долину.

Предполагается, что Джамму и Кашмир потеряет историческую область Ладакх и вместе с ней станет союзной территорией. Соответственно, эти территории будут управляться федеральным правительством, но штат сохранит собственный законодательный орган.

Штат Джамму и Кашмир расположен на севере Индии. Его принадлежность оспаривается Китаем и Пакистаном. Индия наделила Джамму и Кашмир статусом штата, который дает территории особую автономию и власть. В частности, штат имеет собственный флаг, большинство федеральных законов должны быть одобрены местной ассамблеей, жители других регионов Индии не имеют право покупать в Кашмире землю.

В середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по крупнейшему лагерю группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот в Пакистане. В ответ Исламабад ударил по военным объектам в Джамму и Кашмире, сбил два индийских самолета и взял в заложники как минимум одного пилота. В июне столкновения возобновились.