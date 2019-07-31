Тело основателя популярной сети кофеен обнаружили в реке в Индии

Труп Джи Сиддхатрхи, основавшего популярную в Индии и других странах сеть кофеен Cafe Coffee Day, обнаружили утром 31 июля в реке около города Мангалуру после 30 часов поисков. Об этом заявил представитель местных властей Ю Ти Хадер.

«Друзья и родственники подтвердили, что это тело Ви Джи Сиддхатрхи», — цитирует его телеканал NDTV.

Бизнесмен пропал 29 июля. Его водитель рассказал, что Сиддхатрхи попросил высадить его около реки Нетравати у города Мангалур. Сиддхатрхи вышел из машины и сказал ждать его на другом берегу. По словам водителя, он прождал его долгое время, но босс так и не появился. Его телефон оказался выключен.

В поисках предпринимателя участвовали водолазы и полиция. Его тело прибило течением к берегу рано утром. Его обнаружили рыбаки, уточняет телеканал «360».

По информации телеканала, незадолго до произошедшего Сиддхатрхи отправил своим сотрудникам письмо, в котором выразил сожаление, «что не создал правильную бизнес-модель».

«Я хотел бы сказать, что я отдал этому (бизнесу. — Ред.) всего себя. Мне очень жаль подвести всех людей, которые доверяют мне. Я боролся в течение долгого времени, но сегодня я сдался, поскольку я не мог больше терпеть давление», — написал он.

По словам бизнесмена, он испытывал прессинг со стороны одного из своих партнеров, который заставлял основателя кофеен делать невыгодные покупки акций. Сейчас правоохранительные органы проверяют документ на подлинность.

Сеть Cafe Coffee Day популярна в Индии. Она открыла 1,5 тыс. заведений в 28 штатах страны. Кофейни этой компании также есть в Австрии, Египте, Малайзии, Непале, Чехии и других странах. Сеть является одним из конкурентов американской Starbucks.