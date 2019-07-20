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Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту

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Фото: bbc.com
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Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто. Об этом сообщила телерадиокорпорация Би-би-си.

Правонарушение заметил один из прохожих и сообщил об этом полицейским, которые оштрафовали путешественников, а также попросили их покинуть город. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов невоспитанными людьми.

Отмечается, что в Венеции действует ряд ограничений, в том числе на пикники в общественных местах, из-за недовольства местных жителей, связанным с большим количеством туристов. Так, за год итальянский город могут посетить до 30 млн человек.

21 июня в Венеции двух британцев с голыми торсами задержали и оштрафовали за то, что они находились в исторической части города и держали в руках велосипеды, что запрещено.

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