Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту

Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто. Об этом сообщила телерадиокорпорация Би-би-си.

Правонарушение заметил один из прохожих и сообщил об этом полицейским, которые оштрафовали путешественников, а также попросили их покинуть город. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов невоспитанными людьми.

Отмечается, что в Венеции действует ряд ограничений, в том числе на пикники в общественных местах, из-за недовольства местных жителей, связанным с большим количеством туристов. Так, за год итальянский город могут посетить до 30 млн человек.

21 июня в Венеции двух британцев с голыми торсами задержали и оштрафовали за то, что они находились в исторической части города и держали в руках велосипеды, что запрещено.