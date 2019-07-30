В Индии запретили «моментальный развод» среди мусульман

Парламент Индии одобрил закон, запрещающий популярный среди мусульман «моментальный развод» («тройной талак»). Теперь такая практика будет расцениваться как уголовное преступление, пишет газета Times of India 30 июля.

Ранее мужчины, исповедующие ислам, могли без формальных процедур расторгнуть брак, трижды произнеся слово «талак», с арабского означающее «развод». Верховный суд Индии признал такую практику незаконной еще в августе 2017 года, но до настоящего момента это запрещалось лишь указом правительства.

Теперь за подобные «моментальные разводы» можно получить уголовное наказание — до трех лет лишения свободы.

Документ одобрили 99 депутатов верхней палаты, против высказались 84 человека. Нижняя палата одобрила законопроект на прошлой неделе. Запрет вступит в силу после подписания президентом.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал принятие парламентом закона «исправлением исторической несправедливости по отношению к мусульманским женщинам» и отказом от «средневекой практики» в пользу общественного равенства.