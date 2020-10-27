Барретт вступила в должность судьи Верховного суда США

В Белом доме прошла церемония приведения к присяге Эми Кони Барретт в качестве члена Верховного суда, сообщает ABC News.

Ранее в понедельник сенат США, в котором большинство принадлежит республиканцам, утвердил ее кандидатуру. За проголосовали 52 сенатора, против — 48.

Торжественное мероприятие прошло на Южной лужайке около резиденции американского лидера.

«Совершенно уместно, что судья Барретт занимает место настоящего пионера среди женщин — судьи Рут Бейдер Гинзбург. Сегодня судья Барретт становится не только пятой женщиной, которая будет работать в высшем суде нашей страны, но и первым членом, у кого дети школьного возраста. Это очень важно», — заявил президент США Дональд Трамп на церемонии.

Таким образом, в Верховном суде США теперь будут заседать шесть консервативных и трое либеральных судей. Как отмечает телеканал, «это самый консервативный суд за последние 100 лет».

48-летняя Барретт стала самым молодым членом высшего суда, а также единственным, кто не окончил Лигу плюща. Она придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и критикует реформу здравоохранения Obamacare.

Должность федерального судьи является пожизненной, на нее назначаются по представлению главы государства, поэтому назначение судей — одна из самых важных частей президентского наследия. В состав Верховного суда входят девять человек.