Сенат США утвердил кандидатуру Барретт на должность члена Верховного суда

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт в качестве члена Верховного суда, сообщает 26 октября USA Today.

Отмечается, что обсуждение продолжалось примерно 30 часов. За кандидатуру Барретт проголосовали 52 республиканца, против — 47 демократов и один республиканец.

Церемония приведения ее к присяге состоится в понедельник вечером в Белом доме.

Как отмечает издание, избрание Барретт принесло президенту США Дональду Трампу партийную победу всего за неделю до выборов и закрепило господство правых в высшем суде страны на долгие годы. Теперь членами ВС будут шесть консервативных и трое либеральных судей.

48-летняя Барретт станет пятой женщиной в Верховном суде США, заняв место легендарной судьи Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась в сентябре на 88-м году жизни от рака. Она придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и критикует утвержденную бывшим президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения.

Накануне заседания лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что его однопартийцы намерены байкотировать голосование, чтобы республиканцы не смогли обеспечить необходимый кворум.

Демократы настаивали на том, чтобы заседание по кандидатуре Барретт состоялось после президентских выборов, намеченных на 3 ноября.