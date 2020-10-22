Прямой эфир

Демократы объявили о бойкоте голосования по кандидатуре Барретт в сенате США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демократы намерены бойкотировать голосование по кандидатуре судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Оно запланировано на четверг. Об этом в среду, 21 октября, заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер.

Выборщик не очевиден: поможет ли архаичная система голосования Трампу
Республиканец сохраняет шансы на переизбрание, несмотря на провал в общенациональных опросах

«Завтра демократы бойкотируют нелегитимное заседание по кандидатуре судьи Барретт в юридическом (комитете Сената) и не обеспечат необходимый кворум», — написал он на своей странице в Twitter. Сенатор добавил, что республиканцы «озабочены только политической властью».

Издание The Huffington Post со ссылкой на источник в Демократической партии в свою очередь отметило, что план бойкота окончательно не оформлен. Однако стало известно, что демократы планируют поместить на свои пустые сиденья фотографии людей, на которых может повлиять потенциальное решение Барретт о судьбе программы медицинского страхования Obamacare, принятой администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

В рамках запланированного голосования контролируемый республиканцами юридический комитет должен дать полному составу верхней палаты рекомендации по поводу утверждения кандидатуры судьи. После этого Сенат проведет окончательное голосование по данному вопросу. Как ожидается, все республиканцы выступят в поддержку кандидатуры судьи, а демократы — против.

Имеющие большинство в Сенате республиканцы хотят утвердить кандидатуру Барретт до всеобщих выборов, запланированных на 3 ноября.

20 октября стало известно, что согласно проведенному службой Gallup опроса, кандидатуру Барретт поддерживают 51% американцев.

Голосование по ее кандидатуре пройдет в Сенате Конгресса США 26 октября, об этом во вторник объявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

29 сентября Трамп официально внес на рассмотрение сената кандидатуру Барретт на должность члена верховного суда страны вместо умершей Рут Бейдер Гинзбург.

В случае утверждения назначенного Трампом преемника судьи число назначенцев в инстанции, принадлежащих к Республиканской партии, увеличится до шести из девяти судей.

В Демократической партии считают, что могут повлиять на этот процесс и не допустить назначения, отмечала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Американский президент объявил о решении выдвинуть кандидатом на должность члена ВС США судью апелляционного суда седьмого округа Барретт 27 сентября. В тот же день кандидат в президенты США от демократов Джо Байден попросил сенат не утверждать до выборов президента ее кандидатуру.

Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и критикует утвержденную бывшим президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде страны.

По данным агентства Bloomberg, ее выдвижение поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в некоторых штатах, наиболее важных с точки зрения исхода выборов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020