Демократы объявили о бойкоте голосования по кандидатуре Барретт в сенате США

Демократы намерены бойкотировать голосование по кандидатуре судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Оно запланировано на четверг. Об этом в среду, 21 октября, заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер.

«Завтра демократы бойкотируют нелегитимное заседание по кандидатуре судьи Барретт в юридическом (комитете Сената) и не обеспечат необходимый кворум», — написал он на своей странице в Twitter. Сенатор добавил, что республиканцы «озабочены только политической властью».

Издание The Huffington Post со ссылкой на источник в Демократической партии в свою очередь отметило, что план бойкота окончательно не оформлен. Однако стало известно, что демократы планируют поместить на свои пустые сиденья фотографии людей, на которых может повлиять потенциальное решение Барретт о судьбе программы медицинского страхования Obamacare, принятой администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

В рамках запланированного голосования контролируемый республиканцами юридический комитет должен дать полному составу верхней палаты рекомендации по поводу утверждения кандидатуры судьи. После этого Сенат проведет окончательное голосование по данному вопросу. Как ожидается, все республиканцы выступят в поддержку кандидатуры судьи, а демократы — против.

Имеющие большинство в Сенате республиканцы хотят утвердить кандидатуру Барретт до всеобщих выборов, запланированных на 3 ноября.

20 октября стало известно, что согласно проведенному службой Gallup опроса, кандидатуру Барретт поддерживают 51% американцев.

Голосование по ее кандидатуре пройдет в Сенате Конгресса США 26 октября, об этом во вторник объявил лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

29 сентября Трамп официально внес на рассмотрение сената кандидатуру Барретт на должность члена верховного суда страны вместо умершей Рут Бейдер Гинзбург.

В случае утверждения назначенного Трампом преемника судьи число назначенцев в инстанции, принадлежащих к Республиканской партии, увеличится до шести из девяти судей.

В Демократической партии считают, что могут повлиять на этот процесс и не допустить назначения, отмечала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Американский президент объявил о решении выдвинуть кандидатом на должность члена ВС США судью апелляционного суда седьмого округа Барретт 27 сентября. В тот же день кандидат в президенты США от демократов Джо Байден попросил сенат не утверждать до выборов президента ее кандидатуру.

Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и критикует утвержденную бывшим президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде страны.

По данным агентства Bloomberg, ее выдвижение поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в некоторых штатах, наиболее важных с точки зрения исхода выборов.