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США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов

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Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету, которую можно было запускать с палубных самолетов военно-морских сил страны McDonnell Douglas F/A-18. Об этом 26 октября заявила директор офиса Пентагона по переходу к гиперзвуковым технологиям Джиллиан Басси во время своего выступления в Вашингтоне.

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«Мы работаем над вариантом для ВМС, который совместим с операциями F-18, взлетающих c авианосцев. У нас есть контракт с Boeing для создания продвинутого двухрежимного гипперзвукового дизайна», — цитирует ее «РИА Новости».

Отмечается, что поставки гиперзвукового оружия в ВМС страны следует ожидать к 2028 году.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.

При этом накануне шеф Пентагона Марк Эспер рассказал, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск только в 2023 году.

15 октября стали известны технические характеристики будущей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Утверждается, что она сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов и будет способна за 10–12 мин. поразить цель на расстоянии в 1,6 тыс. км.

По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, США намерены нацелить свои создаваемые системы гиперзвукового вооружения в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.

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