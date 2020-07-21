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США нацелят новые системы гиперзвукового вооружения на АТР

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Фото: TASS/Zuma
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США намерены нацелить свои создаваемые системы гиперзвукового вооружения в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом 21 июля заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса, посвященных обсуждению кандидатуры Биллингсли на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, он отметил, что Вашингтон, на данный момент не занимается созданием гиперзвуковых систем в ядерном оснащении. Однако, по его мнению, такой тип вооружения может стать для США «важными уравнителями» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Биллингсли признал, что США отстают от Китая в плане проведения испытаний гиперзвуковых вооружений, в то время как Россия развернула два вида таких систем.

Ранее, 14 июля, стало известно, что Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.

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