Трамп заявил о наличии у США гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 16 октября, заявил, что вооруженные силы страны уже располагают гиперзвуковыми ракетами.

«У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты», — отметил глава Белого дома на встрече с избирателями во Флориде, которую транслировали американские телеканалы.

При этом накануне, 15 октября, шеф Пентагона Марк Эспер рассказал, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск только в 2023 году.

В этот же день стали известны технические характеристики будущей американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon. Утверждается, что она сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов и будет способен за 10–12 мин. поразить цель на расстоянии в 1,6 тыс. км.

11 сентября Трамп объявил, что в распоряжении Штатов есть системы вооружений, о которых не знают ни Россия, ни Китай. Он подчеркнул, что США обладают «величайшим оружием в мире».

По словам спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, США намерены нацелить свои системы гиперзвукового вооружения в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.