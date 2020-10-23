Не одним Махом: российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Завершен комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4. В ходе тестовых пусков подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии. Об успехах в его создании регулярно заявляет президент США Дональд Трамп. По словам экспертов, «трехсотые» ЗРС, оснащенные новейшими российскими ракетами, обеспечат надежную защиту от зарубежных разработок на 10-15 лет вперед.

Защита от «super duper missile»

Испытания С-300В4 проходили в несколько этапов, в том числе, в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В настоящее время они завершены. Зенитная система подтвердила свои возможности перехватывать перспективные разработки: оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты.

Способность поражать гиперзвуковые цели «трехсотый» комплекс получил благодаря новой, созданному специально для него боеприпасу. Ранее Минобороны сообщило, что «новейшая ракета ЗРС С-300В4 имеет гиперзвуковую скорость, что позволяет гарантированно уничтожать различные цели, в том числе крылатые и оперативно-тактические ракеты. ЗРС данного типа поражают все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения противника на дальностях до 400 километров».

Сегодня гиперзвуковое оружие есть только у России. В зарубежных странах оно находится на стадии разработки. Но средства обороны всегда создаются с перспективой на 10-15 лет — чтобы защитить не только от современных средств нападения, но и от тех, что появятся в будущем, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Серия комплексов С-300В2 и С-300В4 изначально разрабатывались для противоракетной обороны на театре военных действий, — пояснил он. — Сейчас испытывается ракета нового поколения, которая на долгие годы обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов вооружения. У вероятного противника никаких шансов нет. А что касается американских заявлений об их гиперзвуковом оружии, то их разработок еще никто не видел в деле.

В этом году президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у Америки есть «супер-пупер ракета» («super duper missile»), скорость которой превышает звуковую в 17 раз. Российская разработка, по утверждению Трампа, достигает пяти скоростей звука, а Китай создает изделие со скоростью в 5-6 превышающей звуковую.

Пентагон подтвердил слова президента, заявив, что они ведут работы по созданию линейки сверхзвуковых ракет, «чтобы противостоять нашим оппонентам». Впрочем, утверждения о 17-кратном превышении скорости звука пока никак не подтвердились. В начале сентября американское военное ведомство отчиталось об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом командование ВС США признавало, что отстает в этой области от России и Китая.

В середине октября американский журнал Air Force Magazine впервые назвал некоторые официальные характеристики перспективной гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW, которую разрабатывает компания Lockheed Martin. Директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США генерал-майор Эндрю Гебара заявил изданию, что изделие может за 10-12 минут пролететь тысячу миль (примерно 1,6 тыс. км). То есть, американская разработка двигается со скоростью примерно 6,5-8 Махов.

Быстрая, самонаводящаяся

С-300В4 считается прорывным комплексом защиты от любых видов воздушного нападения. Возможности этой ЗРС позволяют прикрывать от ударов с воздуха в два-три раза большую площадь, чем может классическая «трехсотка». Это заметно отодвигает зону поражения воздушных целей. Новые системы могут гарантированно перехватывать головные части ракет средней дальности. В составе ЗРС есть специальные узконаправленные радары и пусковые установки с возможностью поражать баллистические ракеты.

В состав комплекса С-300В4, судя по открытым источникам, входят два типа ракет: средней дальности с радиусом действия 100-120 км и большой дальности, способные поражать цели на дальности более 200 км. Именно последние изделия могли быть модернизированы до таких характеристик, которые позволяют поражать гиперзвуковые цели, предполагает редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Возможностью перехватывать оперативно-тактические ракеты обладала еще предыдущая модификация комплекса С-300В, — рассказал он «Известиям». — Сейчас номенклатура целей расширена. Во-первых, за счет модернизации оборудования, в частности, РЛС и командного пункта. А во-вторых, за счет более современных ракет. У них и топливо эффективнее, и аппаратная часть системы управления совершеннее.

По словам Дмитрия Корнева, основная проблема перехвата гиперзвуковых аппаратов заключается не только в их скорости, но и в том, что они идут на относительно малой высоте и маневрируют. Если баллистическую ракету можно обнаружить за несколько тысяч километров, когда она поднимается на высоту, то низколетящий объект будет обнаружен гораздо позднее, и времени на реагирование останется мало.

— Система перехвата гиперзвуковых аппаратов должна быть очень быстрой, — пояснил эксперт. — Это относится, прежде всего, к вычислительным комплексам и системам управления и обнаружения. Кроме того, ракета, выпущенная по маневрирующей цели, должна будет сама маневрировать, причем с еще большими перегрузками. Иначе она просто не сможет повернуть в сторону изменившей направление полета объекта.

По мнению эксперта, большую роль здесь играет система наведения ракет. Наземные средства для этого не очень подходят. Несмотря на то, что передача данных между ними и ракетой занимает доли секунды, это недопустимо большое время, когда речь идет о перехвате гиперзвукового изделия. Поэтому боеприпас должен быть самонаводящимся. В перспективе они смогут оснащаться несколькими поражающими элементами, которые будут разлетаться по разным траекториям, предположил Дмитрий Корнев.

Модификация С-300В4 поступила на вооружение Сухопутных ПВО в 2014 году. Обновленная версия стала полностью цифровой. Она способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4 500 м/с. Дальность поражения — 400 км.

На сегодня это самая дальнобойная система в своем классе. В нее заложен большой потенциал для модернизации. В перспективе новые возможности позволят поражать и гиперзвуковые летательные аппараты.