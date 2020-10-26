В КГБ Белоруссии заявили об экстремистских действиях протестующих

Экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акты терроризма. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

«В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц», — цитирует его госагентство «БелТА».

По его словам, во время несанкционированной акции 25 октября в Минске радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения их действий сотрудниками правоохранительных органов граждане продолжили нарушать общественный порядок в спальных районах города.

Также Бычек отметил, что в Гомеле под древком бело-красно-белого флага была обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. Утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что могло привести, в частности, к многочисленным человеческим жертвам.

Бычек добавил, что такие действия спланированы и реализованы организованными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

«Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Накануне в Белоруссии во время протестов были задержаны 523 человека. Милиция применяла водометы, светошумовые гранаты и другие спецсредства.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.