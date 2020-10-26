На протестах в Белоруссии 25 октября задержаны более 520 человек

В Белоруссии во время протестов в воскресенье, 25 октября, задержаны 523 человека, из них 160 протестующих задержали в Минске. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица», — говорится в сообщении Чемодановой в официальном Telegram-канале МВД Белоруссии.

В общей сложности в воскресенье на территории Белоруссии прошло 19 протестных акций.

Уточняется, что протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Некоторые участники протестных акций «демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты», отдельные лица были пьяны.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.