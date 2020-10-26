Минздрав Белоруссии опроверг гибель студента от пулевого ранения

Министерство здравоохранения Белоруссии опровергло информацию о смерти студента от пулевого ранения на несанкционированной акции протеста, прошедшей 25 октября в Минске. Об этом ведомство сообщило 26 октября.

«Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети интернет, о гибели студента Белорусского национального технического университета от пулевого ранения является фейком», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там отметили, что, согласно оперативной сводке минздрава, такой пациент в больницы не поступал.

В министерстве проинформировали, что всего за последние сутки в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пятеро были госпитализированы.

26 октября в Минске проходят протестные акции в форме сидячей забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Протесты проходят и на площади Независимости в белорусской столице — там собрались для проведения протестного марша пенсионеры.

Накануне в Минске и ряде городов страны — в Витебске, Лиде, Бресте, Новополоцке — прошли очередные акции протеста. В столице силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты.

В МВД Белоруссии заявляли о применении в Минске спецсредств для «пресечения противоправных действий протестующих». Неофициально сообщалось об одном пострадавшем.

Накануне сообщалось о задержаниях 523 человек, из них 160 протестующих задержали в Минске.

Ранее в тот же день экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Неделей ранее оппозиционер заявляла, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых отставка Лукашенко, то оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.