В Кремле отказались давать советы Лукашенко

Москва не собирается давать каких-либо советов президенту Белоруссии Александру Лукашенко по урегулированию ситуации в республике. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем», — сказал он.

Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, никто не должен вмешиваться в события в Белоруссии. Любые оценки и выводы по сложившейся ситуации, а также всему тому, что ей предшествовало, должно делать только белорусское руководство.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Утром в понедельник возле белорусского предприятия «Гродно Азот» были задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит предприятие, заявили, что завод работает в штатном режиме и никакой забастовки нет.

В Минске колонны студентов вышли на проспект Независимости, неподалеку от Белорусского национального технического университета, поддержав призыв оппозиции к общенациональной забастовке. Сотрудники правоохранительных органов начали задержания. Кроме того, протестные акции также проходят в форме сидячей забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, напоминает «Газета.ру». Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.