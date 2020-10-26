Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Кличко набрал более 50% голосов в первом туре выборов мэра Киева
Туризм
Туроператоры сняли предложения по курортам Египта после разъяснений Ростуризма
Мир
Алиев пообещал применить турецкие F-16 в случае внешней агрессии
Мир
Президент Боливии пообещал восстановить ухудшившиеся отношения с Россией
Экономика
Минфин не увидел необходимости в дополнительной поддержке экономики в 2021 году
Сюжет:

В Кремле отказались давать советы Лукашенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не собирается давать каких-либо советов президенту Белоруссии Александру Лукашенко по урегулированию ситуации в республике. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской
Общение с представителями оппозиции — часть европейской внешней политики, отмечают эксперты

«В данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем», — сказал он.

Песков подчеркнул, что, по мнению Кремля, никто не должен вмешиваться в события в Белоруссии. Любые оценки и выводы по сложившейся ситуации, а также всему тому, что ей предшествовало, должно делать только белорусское руководство.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Утром в понедельник возле белорусского предприятия «Гродно Азот» были задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит предприятие, заявили, что завод работает в штатном режиме и никакой забастовки нет.

В Минске колонны студентов вышли на проспект Независимости, неподалеку от Белорусского национального технического университета, поддержав призыв оппозиции к общенациональной забастовке. Сотрудники правоохранительных органов начали задержания. Кроме того, протестные акции также проходят в форме сидячей забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, напоминает «Газета.ру». Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020