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Задержаны несколько человек около завода «Гродно Азот»

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Возле белорусского предприятия «Гродно Азот» задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. Об этом 26 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненской области.

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В ведомстве уточнили, что в данный момент в отношении задержанных «ведется административный процесс» в связи с участием в несанкционированном мероприятии. Отмечается, что после задержаний на проходной завода никаких акций не проводится.

По словам представителя концерна «Белнефтехим», в состав которого входит «Гродно Азот», Александра Тищенко, завод работает в штатном режиме, никакой забастовки нет.

«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, технологические процессы идут в штатном режиме, забастовки нет», — передает его слова ТАСС.

Тищенко подчеркнул, что другие предприятия концерна также продолжают свою работу.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

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