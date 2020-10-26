Задержаны несколько человек около завода «Гродно Азот»
Возле белорусского предприятия «Гродно Азот» задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. Об этом 26 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненской области.
В ведомстве уточнили, что в данный момент в отношении задержанных «ведется административный процесс» в связи с участием в несанкционированном мероприятии. Отмечается, что после задержаний на проходной завода никаких акций не проводится.
По словам представителя концерна «Белнефтехим», в состав которого входит «Гродно Азот», Александра Тищенко, завод работает в штатном режиме, никакой забастовки нет.
«Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, технологические процессы идут в штатном режиме, забастовки нет», — передает его слова ТАСС.
Тищенко подчеркнул, что другие предприятия концерна также продолжают свою работу.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».
Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.