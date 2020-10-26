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Спасатели прекратили поиск моряков с танкера в Азовском море

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Спасатели прекратили поиски пропавших в Азовском море поле взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов». Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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По данным агентства, шансов найти моряков живыми нет. Аварийный танкер отбуксируют к причалу в порту Крым.

«Сегодня по решению Морского спасательного центра поисково-спасательная операция завершена, так как шансов найти людей живыми нет», — передает ТАСС информацию пресс-службы.

Ранее в понедельник стало известно, что завершена активная фаза поисково-спасательных работ после взрыва на танкере. Представитель экстренных служб Краснодарского края уточнил, что поиски продолжатся на береговой линии, так как, если моряки погибли, их тела могло принести туда течением

В Росморречфлоте в свою очередь добавили, что поиски пропавших людей осложнялись погодными условиями. Так, по данным федерального агентства, в настоящий момент в районе поисков наблюдаются полутораметровые волны и ветер, дующий со скоростью 10–12 м/с.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону и было в исправном состоянии, отмечали в МЧС. На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы, никому медицинская помощь не потребовалась. Еще трое членов экипажа пропали.

Судно и шестеро моряков были отправлены в порт Кавказ. Еще четверо членов экипажа остаются на буксире «Меркурий». Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва на танкере.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в свою очередь отметила, что загрязнения акватории после взрыва на танкере не было выявлено.

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