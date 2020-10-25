Спасенных с танкера в Азовском море доставили в порт Кавказ

Шестерых моряков, спасенных с танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море, доставили в порт Кавказ. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

«Шесть человек высадили на берег в порту Кавказ. Четыре человека остаются на судне (буксир) «Меркурий», — сказал собеседник агентства, добавив, что никто из моряков в медицинской помощи не нуждается.

Также сообщается, что в результате взрыва на судне образовалась пробоина размером от 5 до 12 м. Танкер накренился на правый борт, разлива нефтепродуктов нет.

Ранее в этот день судно было отбуксировано на якорную стоянку в район порта Кавказ, где его осмотрят водолазы.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону и было в исправном состоянии, отмечали в МЧС.

На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы, еще троих членов экипажа ищут. За ночь спасатели обследовали 400 кв. км, в операции задействованы в том числе морские суда и вертолеты.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва на танкере.