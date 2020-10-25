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В МЧС рассказали о поисках пропавших моряков танкера в Азовском море

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Поиски моряков с танкера «Генерал Ази Асланов» продолжаются, в ночное время спасатели обследовали 400 кв. км. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 25 октября.

«Специалистами была рассчитана модель траектории движения пропавших членов экипажа. К поисковым работам привлекаются сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Также организованы поиски людей в береговой черте», — говорится в сообщении.

В спасательной операции задействованы семь морских судов, спланирована работа двух вертолетов «Ми-8» МЧС из Симферополя и Геленджика. Организована работа оперативного штаба, сформирована группировка из 125 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС — 44 человека и семь единиц техники.

Всего на судне находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы. По данным ведомства, спасенные моряки в госпитализации не нуждаются.

В Росморречфлоте «РИА Новости» сообщили, что ночью для поиска моряков был задействован вертолет, но поиски оказались безрезультатными.

«С катера «Александр Сизонцев» нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это всё, что было на акватории. Поиски продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону и было в исправном состоянии, заявляли в МЧС.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. В результате судно получило пробоину выше ватерлинии, на данный момент оно отбуксировано на якорную стоянку в район порта Кавказ, где его осмотрят водолазы.

Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва на танкере.

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