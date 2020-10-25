СК возбудил дело о нарушении пожарной безопасности после ЧП на танкере

По факту ЧП на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ. По версии следствия, 24 октября около 18:30 на судне произошло «возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке».

«Следственно-оперативной группой Краснодарского следственного отдела на транспорте организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону и было в исправном состоянии, заявляли в МЧС.

В результате происшествия судно получило пробоину выше ватерлинии, на данный момент оно отбуксировано на якорную стоянку в район порта Кавказ, где его осмотрят водолазы.

На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы, спасенные моряки в госпитализации не нуждаются. Еще троих членов экипажа ищут, за ночь спасатели обследовали 400 кв. км. В операции задействованы в том числе морские суда и вертолеты.

Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва на танкере.