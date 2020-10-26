Активная фаза поисков пропавших при взрыве на танкере в Азовском море завершена

В Азовском море завершили активную фазу поисково-спасательных работ после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов». Такую информацию в понедельник, 26 октября, распространил представитель экстренных служб Краснодарского края.

«По состоянию на 8:00 мск активная фаза поисково-спасательных работ в море завершена», — цитирует его ТАСС.

Поисковые работы продолжатся на береговой линии, так как если моряки погибли, их тела могло принести туда течением, уточнил собеседник агентства.

В Росморречфлоте в свою очередь добавили, что поиски пропавших людей осложнялись погодными условиями. Так, по данным федерального агентства, в настоящий момент в районе поисков наблюдаются полутораметровые волны и ветер, дующий со скоростью 10–12 м/с. Накануне в поисках принимало участие около 10 судов и вертолет, отметили в Росморречфлоте.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем под российским флагом, произошел 24 октября. Судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону и было в исправном состоянии, отмечали в МЧС. На борту находились 13 человек, 10 из них были эвакуированы, никому медицинская помощь не потребовалась. Еще трое членов экипажа пропали.

Судно и шестеро моряков были отправлены в порт Кавказ. Еще четверо членов экипажа остаются на буксире «Меркурий». Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Ранее были опубликованы кадры последствий взрыва на танкере.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в свою очередь отметила, что загрязнения акватории после взрыва на танкере не было выявлено.