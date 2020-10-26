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АвтоВАЗ возобновил выпуск пятидверного внедорожника Lada 4x4

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ после двухнедельного перерыва возобновил сборку внедорожника Lada 4×4 в пятидверном кузове. Об этом 26 октября сообщает паблик «ВKонтакте» AvtoVAZ News.

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Отмечается, что производство внедорожников было приостановлено 9 октября в связи с проблемами поставок качественного металла. С 21 октября АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой топливных баков.

Внедорожник Lada 4×4 оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механика. Цена автомобиля начинается от 624 900 рублей.

28 сентября сообщалось, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал продажи модели Lada Xray #Club с пакетом Multimedia, включающим популярные сервисы «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида.

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