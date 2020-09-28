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АвтоВАЗ начал продажи новой версии Xray

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал продажи модели Lada Xray #Club с пакетом Multimedia, включающим популярные сервисы «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

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Для владельцев автомобилей с новой мультимедийной системой откроется доступ к сервисам «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и стриминговому сервису «Яндекс.Музыка». Также с помощью новой системы можно оплачивать топливо на автозаправочных станциях (АЗС), не выходя из автомобиля. Всеми функциями можно управлять голосом — при помощи голосового помощника «Алиса».

Для машины в варианте #Club с пакетом Multimedia предусмотрены шильдики на кузове с названием версии, новая обивка сидений, двухцветные колесные диски специального дизайна, черные корпуса зеркал заднего вида, датчики парковки и другое оборудование.

Модель выполнена на базе комплектации Comfort и включает в себя элементы топ-версий Luxe, например обогрев лобового стекла, климат-контроль, тонировку стекол.

Автомобиль Lada Xray #Club с пакетом Multimedia предлагается по цене 798 900 рублей.

23 сентября сообщалось, что немецкая компания Partisan Motors объявила о начале производства лимитированной серии внедорожника Lada 4×4.

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