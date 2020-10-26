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«Союзмультфильм» завершил образ Зайца из новых серий «Ну, погоди!»

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Киностудия «Союзмультфильм» выбрала окончательный визуальный образ Зайца для новых серий мультсериала «Ну, погоди!» из более чем 30 вариаций. Об этом сообщила в понедельник, 26 октября, пресс-служба студии.

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«Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — цитирует генерального продюсера студии Юлию Осетинскую ТАСС. В новых сериях знаменитого мультфильма художники изменили форму ушей Зайца, убрали его длинные усы, добавили прическу. Героя вместо привычного костюма одели в футболку, длинные штаны и кеды. На руках у Зайца появились часы.

Персонажа озвучит актер и шоумен Дмитрий Хрусталев.

В середине сентября в «Союзмультфильме» сообщили, что Волка в «Ну, погоди!» озвучит резидент Comedy Club Гарик Харламов. Тогда же выбрали окончательный образ героя мультфильма.

Киностудия начала работу над новым циклом мультфильмов про «Ну, погоди!» в 2020 году. В новых сериях появятся новые герои — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Сериал создается в партнерстве с курортом «Роза Хутор».

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