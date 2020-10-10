Зайца в перезапуске «Ну, погоди!» озвучит телеведущий Хрусталев

Актер, телеведущий Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в новых сериях мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм» в пятницу, 10 октября.

В сообщении говорится, что Заяц в перезапуске мультфильма — «не менее колоритный персонаж, чем Волк». Он представляет собой образ современного «мальчика-хорошиста»: занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться новому, «может предугадать ситуацию наперед и тем самым обхитрить Волка».

«И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева — на наш взгляд, это очень гармоничный тандем», — приводятся в сообщении слова генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской.

Сам Хрусталев выложил в своем Instagram фотографию с Зайцем, сделанным по образу персонажа из «Ну, погоди!», подписав публикацию: «Ну, посмотрим».

В середине сентября в «Союзмультфильме» сообщили, что Волка в «Ну, погоди!» озвучит резидент Comedy Club Гарик Харламов. Тогда Осетинская заявляла, что образ обновленного Волка не потерял своей узнаваемости и хулиганского обаяния, но сменил гардероб и расстался с курением.

В оригинальном мультфильме герои говорили голосами Клары Румяновой и Анатолия Папанова.

О том, что «Союзмультфильм» выпустит новые серии мультфильма «Ну, погоди!», стало известно в ноябре прошлого года. Сообщалось, что в новых эпизодах изменится не только образ Волка, в них появятся новые герои — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Всего запланирован выпуск 52 серий, которые будут созданы в формате 3D. Новые серии появятся уже в 2020 году.