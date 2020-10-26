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Оставленный Хабибом титул предложили разыграть на однодневном турнире

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер предложил разыграть титул чемпиона в легком весе, после того как российский чемпион Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. Об этом сообщил UFC on BT Sport в Twitter.

Чендлер предложил провести однодневный турнир, в котором, по его мнению, должны принять участие он сам, а также Дастин Порье, Тони Фергюсон и Конор Макгрегор. При этом он не назвал Джастина Гэтжи, который хоть и проиграл Нурмагомедову в последнем бою, но ранее одолел Фергюсона, пишет портал BJ Penn.

24 октября Нурмагомедов во втором раунде боя с Гэтжи удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

С победой россиянина поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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