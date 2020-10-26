Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки» в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила, что с понедельника, 26 октября, в стране начинается «общенациональная забастовка». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Также она прокомментировала разгон силовиками воскресной несанкционированной акции протеста в Минске. По ее словам, «режим» в очередной раз показал, что способен только на насилие.

Ранее 25 октября сообщалось, что в Минске правоохранительные органы задержали около 120 участников несанкционированной протестной акции, которые напали на Центральное РУВД.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике превысило 210 человек.

Кроме этого, в МВД Белоруссии заявляли о применении спецсредств на улице Орловской в Минске. Неофициально сообщалось об одном пострадавшем среди протестующих.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов, 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.