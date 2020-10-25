Глава минской милиции сообщил о задержании около 120 протестующих

В Минске правоохранительные органы задержали около 120 участников несанкционированной протестной акции, которые в воскресенье, 25 октября, напали на Центральное РУВД. Об этом заявил начальник минской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления приводит в своем Telegram-канале госагентство «БелТА».

«Протестующие напали на Центральное РУВД города Минска — начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила», — сказал он.

Кубраков отметил, что в результате сотрудникам органов внутренних дел удалось не позволить сторонникам оппозиции взять под контроль центр Минска. Всего задержаны около 120 активных участников нападения на РУВД и те, «кто устроил бесчинства в спальных районах». При этом, добавил руководитель столичной милиции, во время пресечения противоправных действий пострадали два правоохранителя.

Кроме этого, в МВД Белоруссии заявляли о применении спецсредств на улице Орловской в Минске. Неофициально сообщалось об одном пострадавшем среди протестующих. Улица Орловская ведет от площади Бангалор к Дворцу независимости — резиденции президента страны.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике превысило 210 человек. Некоторых отпустили из милиции. Задержания, по информации организации, проводились в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилеве, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах. Тихановская в своем Telegram-канале уже анонсировала «общенациональную забастовку».

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов, 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.