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Банки не получат 3,4 трлн рублей из-за низких ставок по вкладам

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Снижение ставок по вкладам вследствие мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и введение налога на доход с крупных депозитов приведут к перетоку 3,4 трлн рублей в 2020–2025 годах из банков в альтернативные инвестиционные инструменты. Такой прогноз специально для «Известий» подготовило Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Шире счет: банки могут снизить проценты по вкладам и поднять по займам
И это несмотря на вероятное сохранение ключевой ставки регулятора

«Возможность заработать на фондовом рынке, рынке недвижимости или через валютную переоценку выше, чем на банковских депозитах, поскольку Банк России последнее время снижал ключевую ставку для стимулирования экономики в период пандемии. Дополнительным антистимулом роста банковских сбережений является ввод налога на доходы с крупных депозитов», — указали эксперты НРА.

По словам старшего директора НРА Юрия Ногина, большая часть (около половины) этих средств граждане переложат в ценные бумаги из-за достаточно низкого порога входа, агрессивной рекламы этих инструментов и потенциально большей доходности. На втором месте — недвижимость, в основном жилая. Последним по величине перетока денежных средств будет приобретение населением наличной валюты.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают прогноз НРА вполне обоснованным. Например, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий согласен, что в течение ближайших трех лет банковская система вполне может не досчитаться 3–4 трлн рублей. Уже на данный момент он оценивает отток средств населения со срочных депозитов в 1,7 трлн рублей за январь-сентябрь этого года. И хотя общая статистика ЦБ по объему привлеченных у физлиц банками средств показывает рост, но происходит благодаря текущим счетам. Они, в свою очередь, прирастают коронавирусными детскими пособиями и средствами на эскроу-счетах.

В минувшую пятницу Центробанк уже второй раз подряд сохранил ключевую ставку без изменений — 4,25% годовых. И в комментариях к решению регулятор помимо других причин указал необходимость адаптации граждан к переменам на финансовом рынке, которые связаны с беспрецедентным снижением процентных ставок. Действительно, как показывают данные ЦБ, максимальная ставка (4,32% годовых) по десяти крупнейшим банкам за год снизилась почти на треть и вплотную приблизилась к показателю инфляции. А значит, реального дохода такие вклады не приносят.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Доходное вместо: из-за низких ставок банки могут лишиться 3,4 трлн рублей

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