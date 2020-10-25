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Средняя явка на выборах на Украине составила 17,3%
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Средняя явка на выборах на Украине составила 17,3%

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Средняя явка на выборах на Украине составляла 17,3%, по данным на 13:00 (14:00 мск), сообщает Центральная избирательная комиссия страны 25 октября.

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Приведенные цифры, опубликованные ЦИК в Facebook, являются ориентировочными и включают явку по Киеву и 20 из 24 областей Украины. Не были учтены данные Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Хмельницкой областей. Статистика по Одесской области, где зафиксирована самая высокая явка (26%), дана без учета голосования в областном центре.

Далее по числу избирателей, пришедших на выборы, следуют Донецкая (22,1%), Черниговская (20,1%) и Кировоградская области (18,6%). В Киеве на участки пришли 16,2% избирателей.

Самая низкая явка — 14% — зарегистрирована в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В большинстве регионов явка колеблется от 16 до 20%.

По сообщению партии «Слуга народа» в Telegram, по состоянию на 13:00, средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%.

25 октября на Украине проходит голосование в органы местного самоуправления. Избирательные участки работают по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения.

Украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских и городских советов, а также голов органов местного самоуправления. В выборах участвуют 144 политические партии, местные организации которых выдвинули избирательные списки.

Голосование завершится в 20:00 (21:00 мск).

Ранее 25 октября сообщалось о том, что нацполиция Украины возбудила 14 уголовных дел по фактам нарушения на выборах. Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

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