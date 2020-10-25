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Стала известна сумма гонорара Нурмагомедова за бой с Гэтжи

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов заработал за бой с американским бойцом Джастином Гэтжи более $6 млн, сообщает The Sports Daily 25 октября.

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Кроме того, он также получил бонус в размере $50 тыс. за выступление вечера, еще $40 тыс. — за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем. В озвученные суммы не входят отчисления от индивидуальных платных трансляций и иные спонсорские выплаты.

Накануне Нурмагомедов во втором раунде боя с Гэтжи удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Позднее Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

С победой россиянина поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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