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Греф сделал прививку от коронавируса

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Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Об этом стало известно из его интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1» 25 октября.

«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, И не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — сказал он.

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О вакцинации против COVID-19 сообщили уже несколько чиновников и топ-менеджеров госструктур. Среди них — министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие.

25 октября о решении сделать прививку сообщил министр финансов Антон Силуанов.

19 октября стало известно о начале клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Отличие вакцины, которая может стать третьей по счету произведенной в России вакциной от COVID-19, заключается в том, что она цельновирионная. В ее состав входит инактивированный вирус, он не может вызывать заболеваний, но формирует наиболее полный иммунный ответ, сообщил гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».

Вторая вакцина была зарегистрирована 14 октября. Это препарат новосибирского центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона».

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