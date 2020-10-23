Прямой эфир
Сюжет:

Глава Минпросвещения России сделал прививку от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов привился от новой коронавирусной инфекции. Об этом 23 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»
Директор центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург — о непонятных реакциях на вирус, вакцине и ее применении при иммунодефиците

По словам директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергея Шатунова, министр привился российской вакциной, однако какой именно, он не уточнил.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».

7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она вместе с вице-премьером России Татьяной Голиковой сделала прививку от коронавируса вакциной центра «Вектор».

По словам Поповой, у них с Голиковой не было никаких осложнений, в том числе повышения температуры.

квАктуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020