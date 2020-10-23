Глава Минпросвещения России сделал прививку от коронавируса

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов привился от новой коронавирусной инфекции. Об этом 23 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По словам директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергея Шатунова, министр привился российской вакциной, однако какой именно, он не уточнил.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».

7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она вместе с вице-премьером России Татьяной Голиковой сделала прививку от коронавируса вакциной центра «Вектор».

По словам Поповой, у них с Голиковой не было никаких осложнений, в том числе повышения температуры.

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