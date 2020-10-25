Силуанов заявил о решении сделать прививку от COVID-19

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что решил сделать прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в воскресенье, 25 октября.

«Долго думал об этом, взвешивал все за и против, но решил всё-таки сделать прививку», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19.

Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат «ЭпиВакКорона» разработан центром «Вектор».

Ранее в октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой сделала прививку вакциной от «Вектора». По ее словам, у них с Голиковой не было каких-либо осложнений, в том числе повышения температуры.

Ранее, 23 октября, прививку от коронавируса сделал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

14 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса в России не должна быть обязательной. Она подчеркнула, что необходимо провести большую разъяснительную работу касательно того, что собой представляет вакцина, что она делает, какие есть плюсы, минусы и риски.

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