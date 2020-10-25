В Карабахе заявили о гибели еще 11 своих военных

Еще 11 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в ходе боев в зоне конфликта в регионе. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает министерство обороны НКР.

По данным ведомства, с начала боевых действий 27 сентября в общей сложности погибли 974 военнослужащих Армии обороны непризнанной республики.

Ранее, 9 октября, после переговоров в Москве, проведенных по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Но Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии в зоне конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), первая ночь в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Армения, и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное для прекращения боевых действий в регионе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.