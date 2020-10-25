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В Кремле прокомментировали решение Нурмагомедова завершить карьеру

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке против американца Джастина Гэтжи и его решение завершить профессиональную карьеру.

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«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное — его выбор», — приводит в воскресенье, 25 октября, «Чемпионат» слова представителя Кремля.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

С победой россиянина уже поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

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