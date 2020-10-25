Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Синоптики спрогнозировали опасную погоду в 12 российских регионах
Общество
Танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксировали на стоянку
Мир
Акула напала на мужчину у берегов Австралии
Общество
На Сахалине жильцы затопленных после циклона домов получат компенсации
Спорт
Нурмагомедов получит бонус от UFC за выступление вечера

Нурмагомедов получит бонус от UFC за выступление вечера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Хабиб Нурмагомедов получит бонус от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за выступление вечера после победы над американцем Джастином Гэтжи. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после завершения поединка.

«Хабиб с места в карьер начнет работать в партере»
Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко — о козырях Нурмагомедова и Гэтжи перед главным поединком года в UFC

Бонус от организации составит $50 тыс.

Такую же сумму за выступление вечера получил и россиянин Магомед Анкалаев, нокаутировавший молдованина Иона Куцелабу.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

С победой россиянина уже поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020