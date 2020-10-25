Нурмагомедов получит бонус от UFC за выступление вечера

Российский боец Хабиб Нурмагомедов получит бонус от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за выступление вечера после победы над американцем Джастином Гэтжи. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после завершения поединка.

Бонус от организации составит $50 тыс.

Такую же сумму за выступление вечера получил и россиянин Магомед Анкалаев, нокаутировавший молдованина Иона Куцелабу.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоялся 24 октября. Во втором раунде россиянин удушающим приемом победил американца и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

Свой последний поединок Нурмагомедов посвятил отцу и объявил о завершении карьеры. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

С победой россиянина уже поздравили ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду и футбольный клуб «Анжи». Гэтжи назвал своего соперника величайшим бойцом.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.