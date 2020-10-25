На российском нефтяном танкере в Азовском море произошел взрыв

Взрыв произошел на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем под российским флагом в акватории Азовского моря. Судно под российским флагом следовал пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. По предварительным данным, сдетонировали взрывоопасные пары.

На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, еще троих ищут. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное.

На место направлены транспортные следователи для установления причин произошедшего. Там уже работают специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.