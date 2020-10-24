ВОЗ сообщила о новом рекорде по числу заболевших COVID в мире

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире вновь обновило антирекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случаев COVID-19. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

Всего на сегодняшний день 42 055 863 подтвержденных случая заболевания, число летальных случаев составляет 1 141 567 человек. Прошлый антирекорд зафиксировали 23 октября, тогда за сутки выявили 445 419 случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее число заболевших по-прежнему фиксируется в странах Северной и Южной Америки. Европейские страны ужесточают ограничения на фоне увеличения числа заболевших.

Так, в Дании ношение масок станет обязательным, вводится запрет на продажу алкоголя после 22:00, также будет запрещено собираться группами больше десяти человек.

Ранее правительство Польши решило ввести с 24 октября новые ограничительные меры в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Кафе, пабы и рестораны смогут предлагать еду и напитки только навынос. Также запрещено собираться в группах более пяти человек, если речь не идет о членах одной семьи. Всех школьников, за исключением начальных классов, переводят на дистанционное обучение.

22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти страны распространили действие комендантского часа на 38 департаментов и Французскую Полинезию. Мера продлится шесть недель, на улицы нельзя будет выйти без уважительной причины с 21:00 до 6:00.

Согласно заявлению, сделанному ранее в этот день генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом, ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса. 21 октября в мире было выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости, сообщали в организации.

В России на 24 октября выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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