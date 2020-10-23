В Дании ужесточили ограничения в связи с коронавирусом

В связи ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Дании власти королевства ужесточают ограничения. В частности, ношение масок станет обязательным, вводится запрет на продажу алкоголя после 22:00, также будет запрещено собираться группами больше десяти человек. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает газета Copenhagen Post.

О новых мерах объявила премьер-министр страны Метте Фредриксен. С 29 октября ношение масок внутри зданий, имеющих общественный доступ, например, в супермаркетах, магазинах, больницах и школах станет обязательным. Чуть раньше, с 26 октября, в магазинах нельзя будет приобрести алкоголь после 22:00, в это же время бары и рестораны также обязаны закрываться для посетителей.

Также меняется установленный запрет на собрания. Теперь лимит составляет 10 человек, вместо прежних 50.

Кроме того, эти и другие текущие ограничения будут действовать как минимум до 2 января 2021 года.

По последним данным, в Дании выявлено 38 тыс. 622 случая заражения, за минувшие сутки были выявлены рекордные 859 случаев. Скончались 697 человек, а выздоровели 39 295 пациентов.

Ранее правительство Польши решило ввести с 24 октября новые ограничительные меры в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Кафе, пабы и рестораны смогут предлагать еду и напитки только навынос. Также запрещено собираться в группах более пяти человек, если речь не идет о членах одной семьи. Всех школьников, за исключением начальных классов, переводят на дистанционное обучение.

22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти страны распространили действие комендантского часа на 38 департаментов и Французскую Полинезию. Мера продлится шесть недель, на улицы нельзя будет выйти без уважительной причины с 21:00 до 6:00.

Согласно заявлению, сделанному ранее в этот день генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом, ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается распространения коронавируса. 21 октября в мире было выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости, сообщали в организации.