Во Франции введут комендантский час еще в 38 департаментах из-за COVID-19

Власти Франции распространили действие комендантского часа на 38 департаментов и Французскую Полинезию. Об этом в ходе выступления в четверг, 22 октября, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

По его словам, мера продлится шесть недель, на улицы нельзя будет выйти без уважительной причины с 21:00 до 6:00, сообщил телеканал BFM.TV. Ограничение вступит в силу в полночь с пятницы на субботу.

Как отметил Кастекс, уровень заболеваемости во Франции составил 251 на 100 000 человек за последние семь дней, что говорит о росте новых случаев коронавируса на 40%.

«Ближайшие недели будут тяжелыми», — признал он.

12 октября стало известно, что президент Французской Полинезии Эдуар Фрич, встречавшийся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заболел коронавирусом. Состояние политика опасений врачей не вызывает.

По данным портала Worldometers на 22 октября, всего во Франции отмечен 957 421 случай коронавируса, погибли 34 048 пациентов.